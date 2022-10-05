Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde güvenlik toplantısı yapıldı

05.10.2022 14:03
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde güvenlik toplantısı yapıldı

Niğde Ömer Haslidemir Üniversitesinde "Üniversite Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Haslidemir Üniversitesinde "Üniversite Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Koç'un başkanlığında yapılan toplantıya, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök katıldı.

Toplantıda, üniversitenin açılmasıyla alınan önlemler ile asayiş ve ulaşım konuları görüşüldü.

Niğde'nin üniversite eğitimi için güvenli ve yaşanılabilir bir yer olduğunu belirten Uslu, "Öğrenciler gönül rahatlığıyla merkez yerleşkesinde, diğer yerleşkelerde ve kentte eğitim faaliyetlerini ve sosyal hayatlarını sürdürebilir. Bu güvenli ortamı sağlayan başta Niğde Valiliği olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı Kayınvalide şiddet uygulayan oğlunu öldüren gelininin ceza almasını istemedi Kayınvalide şiddet uygulayan oğlunu öldüren gelininin ceza almasını istemedi
Kaynak: AA

Mustafa Koç, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
13:20 Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrasında yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük
11:58 Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 14:13:42. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement