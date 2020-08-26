Niğde OSB'de 4 firmaya arsa tahsisi yapıldı - Son Dakika

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 4 firmaya arsa tahsisi yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi parseli talep eden müteşebbislere 3 günde 4 sanayi tesisi arsa tahsisi yapıldığını belirtti.

OSB'nin 5. bölge teşvikleriyle sağladığı cazip imkanlarla yatırımcıları çektiğine işaret eden Altunbaş, "Pandemi sürecine rağmen yatırımcıların yoğun ilgi odağı haline gelen Niğde OSB'den sanayi parseli talep eden müteşebbislere 3 günde 4 sanayi tesisine arsa tahsisi yapıldı. İlimize ve ülkemize katma değer sağlayacak ve istihdamı artıracak yeni kurulacak tesislerin hayırlı olmasını temenni ediyor, müteşebbislerimize ilimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.