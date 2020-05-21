Niğde OSB'de dev yatırım - Son Dakika

Niğde OSB'de dev yatırım

Türkiye'de bakliyat üretimi yapan Yayla Bakliyat Niğde Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika açacak.

Niğde OSB'de dev yatırım, System.String[]

Türkiye'de bakliyat üretimi yapan Yayla Bakliyat Niğde Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika açacak.


Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetil Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, 1 yıl önceden görüşmelere başladıkları çalışma sonucu Yayla Bakliyata 127 bin metrekare fabrika arazisi tahsis edildiğini söyledi.


Altunbaş, yaptığı açıklamada, ;"Yaklaşık bir yıldır öncülük ettiğimiz Niğde genelinde çiftçilerimizle sözleşmeli ekim başta olmak üzere Niğde Osb'nin yatırım yapma avantajları gibi saha çalışmasını yürüten Yayla Bakliyat Niğde OSB de 127 bin metrekare arazide yatırım yapmak için arsa tahsis sözleşmesini imzaladık" dedi.


6 ay içinde başlayacak, 380 kişi istihdam edilecek


Niğdeli bakliyat üreticiler için çok avantaj sağlayacak Firmada 380 kişinin istihdam edileceğini ifaden eden Niğde Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Altunbaş, "6 ay içerisinde inşaata başlayacaklarını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 380 kişi istihdam sağlayacak olan tesis çiftçilerimize de rol model olacak, dolaylı olarak da istihdam sağlayacak tesisi ilimizin Tarımından elde ettiği gelirleri artıracak yatırımın Niğde'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hazır ve dondurulmuş gıda yüzde 90 ihracat yapacak" diye konuştu. - NİĞDE

Yayla Bakliyat, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niğde OSB'de dev yatırım - Son Dakika Ekonomi

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