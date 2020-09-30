Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı - Son Dakika

Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı

NİĞDE Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 3 yıl önce kurulan güneş enerjisi panellerinden bugüne kadar 4.5 milyon dolar gelir sağlandı.

Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı, System.String[]

NİĞDE Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 3 yıl önce kurulan güneş enerjisi panellerinden bugüne kadar 4.5 milyon dolar gelir sağlandı.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Altunbaş, güneş panellerinin Organize Sanayi Bölgesi'ne büyük katkıda bulunduğunu, OSB'ye 4,5 milyon dolar gelir sağladığını söyledi. Niğde Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte Türkiye'de 384 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu anlatan Altunbaş, bunlardan 64'ünün güneş panelleri kurarak ortak gelir etme amacını güttüğünü dile getirdi. 2017 yılında belgelerini almak şartı ile 80 bin metre kare alanda 5 çarpı 1219 kilovat olan lisanssız güneş enerji santralini devreye aldıklarını aktaran Altunbaş, şöyle konuştu:

"Bu süreçte kredi kullandık. Sanayicimize hiçbir yük getirmeden 8 milyon 200 bin dolarlık kredi ile burayı tahsis ettik. Allah'a şükür bütün verilerin yüzde 99'u tuttu. Bu sürecin içerisinde yaklaşık 29 milyon kilovat saat elektrik üretmişiz. Yaklaşık 4,5 milyon dolar gelir elde etmişiz. Bu kredi ödemelerimiz 6 buçuk yıldı, 3 yıla yaklaştı. Hem kredimizi ödüyoruz hem de cebimizden beş kuruş çıkmadan 3 buçuk yıllık sürede OSB'mize 700 bin dolara yakın gelir elde ettik. İlk amacımız OSB'deki sanayicimizin ortak geliri olsun. Bu elde ettiğimiz gelir ile sanayicimizin yükünü azaltmak ve kendi masrafının karşılamak amacıyla kurmuştuk. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Teknik verilere göre çok iyi bir durumdayız." 'TÜRKİYE'DE 3'ÜNCÜ SIRADA'Güneş enerji sisteminin gerek estetik açıdan gerek teknik açıdan gerekse de arazinin yapısı açısından Türkiye'deki enerji sistemleri verileri arasında üçüncü sıraya girdiğini vurgulayan Altunbaş, şöyle devam etti: "Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk defa farklı bir karar alındı. Bu kararımızı da sanayicimiz onayladı. Bu karar, 2020 yılı içerisinde organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan sanayicilerden genel yönetim giderleri, arıtma giderleri ve doğalgaz giderleri gibi alacakları tahsil etmeyeceğiz. Bu giderleri pandemi nedeniyle organize sanayi bölgemizin giderlerinden karşılayacağız. Kredi borcumuz yok, başka bir yere borcumuz yok. Güneş enerjisinden elde ettiğimiz gelirler de yetiyor."

2020 yılının kendileri için verimli geçtiğini ifade eden Altunbaş, "Organize sanayi bölgemiz 2019 yılında hiç yatırımcı almamamıza rağmen 2020 yılında özellikle pandemi sürecinde 3 günde 4 yer tahsisi birden yaptık. Şu anda organize sanayi bölgemizde 3 ya da 4 tane boş arsamız kaldı. Bunlar için de görüşmeler devam ediyor. 2020 yılı bizim için çok verimli geçti. Bir yıl içerisinde devreye alınırsa organize sanayi bölgemizde istihdamın 5 bine yükseleceğini tahmin etmekteyiz" diye konuştu.


Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı
Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı
Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı
Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı
Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı
Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı
Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı
Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı
Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı

Organize, Enerji, Niğde, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı - Son Dakika

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