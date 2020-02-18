Niğde otobüs şoförü 'yol verme' kavgasında darp edildi - 2 - Son Dakika

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Niğde otobüs şoförü 'yol verme' kavgasında darp edildi - 2
7 saat önce
NİĞDE Otobüs şoförü 'yol verme' kavgasında darp edildi - 2 (ROPORTAJ EKIYLE)
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:28 Kaynak: DHA
NİĞDE Otobüs şoförü 'yol verme' kavgasında darp edildi - 2 (ROPORTAJ EKIYLE)
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