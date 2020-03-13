Niğde otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor - Son Dakika
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Niğde otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor

6 saat önce

NİĞDE'de üniversitelilerin koronovirüsü tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesi nedeniyle otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor.

Niğde otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor, System.String[]

NİĞDE'de üniversitelilerin koronovirüsü tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesi nedeniyle   otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Niğde'de şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı. Bu nedeniyle birçok firma ek sefer düzenledi.  Akşam bilet bulamayan öğrenciler firmaların ek sefer çıkarmasıyla memleketlerine döndü.Terminal İşletme Müdürü Mahmut Körkoca, öğrenciler mağdur olmaması için her firmanın 20'ye yakın ek seferi çıkarttığı söyledi.  Körkoca, "İşletmemiz gerekli tedbirler alındı. İlave servislerimiz yapıldı.  Şuan hiçbir öğrencimiz mağdur olmayacak" dedi


Recep Tayyip Erdoğan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:10 Kaynak: DHA
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