Otobanda bir aileyi yok etti, serbest kaldı

Biri gazi çocuğu olmak üzere iki kişinin ölümüne sebep olan trafik canavarı serbest kaldı

İki kişinin ölümüne neden olan trafik canavarı serbest bırakıldı

ANKARA - Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ankara'dan Mersin'e doğru yola çıkan İbrahim Köktaş (33), eşi Rumeysa Erva Köktaş ve çocukları Ayşe Sena Köktaş (2), Niğde Otoyolu'nda araçlarında seyir halindeyken B.C yönetimindeki 06 DM 408 plakalı aracın arkadan çarpmasıyla kaza yaptı. Kaza sonucu İbrahim Köktaş olay yerinde, Rumeysa Erva Köktaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızları Ayşe Sena Köktaş da yoğun bakıma alındı.

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 9 Temmuz tarihinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 199 yılında Van'da teröristler tarafından patlatılan bomba sonucu bir bacağını kaybeden gazi Murat Kiraz'ın kızı Rumeysa Erva Köktaş, eşi İbrahim Köktaş ve kızları Ayşe Sena Köktaş, bayram ziyareti yapmak için Ankara'dan Mersin'e doğru yola çıktı. Niğde Otoyolu'nda Şseyir halindeyken B.C yönetimindeki 06 DM 408 plakalı lüks araç, Köktaş ailesinin bulunduğu araca yüksek hızla arkadan çarptı. Çarpma sonucu Köktaş ailesinin aracının arka tamponu ön koltuğa yapıştı.

Yaşanan olayda baba İbrahim Köktaş olay yerinde, anne Rumeysa Erva Köktaş ise kızıyla birlikte kaldırıldığı Kırşehir Devlet Hastanesi'nde can verdi. Gece saatlerinde cenazeler Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtine getirildi. Kazada ağır yaralanan iki yaşındaki Ayşe Sena Köktaş ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

İki kişinin ölümüne, bir yavrununsa yaralanmasına neden olan B.C adlı trafik magandası ise Jandarmanın olay yerinde hazırladığı tutanak raporunda asli kusurlu bulundu. Ancak buna rağmen tutuklanmayan B.C, serbest bırakıldı.

"Hukukçuyuz ama söylenecek söz yok"

Köktaş ailesinin yakını avukat Ömer Eryılmaz, olay hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Otobanda arkada anormal bir süratle gelen lüks cip, arka koltuklarından, arka tamponundan ön koltuklarına kadar arabanın arkasından akordeon gibi büzmüş. İki çocuğumuz da öldü, iki genç. İkisi birden öldü. İki yaşındaki yavruları da yoğun bakımda. Uğraştık, didindik. Cenazeleri Bağlum'a naklettirdik Kırşehir'den cenazeleri. Yavrucuk şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. Şehir magandası, trafik magandası, cinayet. Bu kelimeler yetersiz. Konuşacak laf bulamıyorsun. Şereflikoçhisar Savcılığı, jandarma görev alanında. Arkadan vuran genç bir üniversite öğrencisi şu anda serbest. İki ölü var. Öndeki iki gencim ölüyor. Aklımız almıyor. Hukukçuyuz ama söylenecek söz yok. Vatan için canını siper eden Kiraz'ın 23 yaşındaki yavrusunu iki karış toprağa veremedik. Abartmıyorum, Türkiye'de böyle bir olay bulamazsınız."

Eryılmaz, Ayşe Sena Köktaş'ın vücudunda yaraları olduğunu, şoku halen atlatamadığını kaydetti.

"Mutlaka savcının mahkemeye intikal ettirip bunu tutuklamaya sevk edip değerlendirilmesi lazımdı"

İki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişininse yaralandığı kaza hakkında değerlendirmelerde bulunan emekli Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, yıllarca trafik kazalarından oluşan davalara baktığını söyledi.

Üstün, şunları kaydetti:

"Arka taraftan yapılan darbelerde adli tıbbın ve uzman bilirkişilerin verdikleri raporlardan, tecrübelerimizden edindiğimiz kadarıyla tam kusurlu olarak kabul edilir arka taraftan vuran için. Bu şekilde tam kusurlu kabul edilen bir olayda iki kişi ölmüş, bir de çocuk yoğun bakımda yaralı. Bu durumda vahim bir durum söz konusu. Tam kusurlu kabul edildiği taktirde vuran kişinin mutlaka savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağıyla ilgili bir işlem yapılması lazım. Kanunlarımıza göre tutuklama bir tedbir. Geleneksel olarak mahkemelerin uygulamasında ölüm olayı olmuşsa bu tedbirin uygulanması gerek. Hemen hemen bütün olaylarda bu şekilde uygulanır. Bu olayın sanki maddi hasarlı trafik kazasıymış gibi 'hadi gidin' demekle savcının gönderebileceği bir dava türü değil. Mutlaka savcının mahkemeye intikal ettirip bunu tutuklamaya sevk edip değerlendirilmesi lazımdı."

Rumeysa Erva Köktaş'ın kardeşi Ahmet Hüseyin Kiraz ise "Allah'a havale ediyoruz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İbrahim Köktaş ve eşi Rumeysa Erva Köktaş, 10 Temmuz günü Abdülhakim Arvasi hazretlerinin yanına gömülmek üzere olan vasiyetleri üzerine Bağlum Mezarlığı'na defnedildi.