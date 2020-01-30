Niğde polis aracı ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde polis aracı ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Niğde polis aracı ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Polis aracı ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıNİĞDE'de polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis aracı ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

NİĞDE'de polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz 11 Ocak'ta Pazartesi Pazarı arkasında ilerleyen bir polis aracı ile plakası öğrenilemeyen otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan B.Y. (20), S.D. (19) ve A.G.C (18) yaralandı, polis memurları ise yara almadan kurtuldu. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Niğde polis aracı ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:17 Kaynak: DHA
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