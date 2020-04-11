Niğde polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Niğde polisi sokak hayvanlarını unutmadı
6 saat önce
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtımına başladı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtımına başladı.
İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ekip, koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmayan sokak hayvanları için mama dağıtıyor.
Sokak hayvanlarının yaşam alanlarını tespit eden ekipler, hayvanlar için mama, yiyecek ve su bırakıyor.
Ekipleri, sokak hayvanları için 300 kilo mama dağıtacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:44 Kaynak: AA
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