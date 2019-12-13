Niğde polisi suç örgütünü operasyonla çökertti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde polisi suç örgütünü operasyonla çökertti - Son Dakika

Niğde polisi suç örgütünü operasyonla çökertti

6 saat önce

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Niğde polisi suç örgütünü operasyonla çökertti, System.String[]

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahlı tehdit, silahlı yaralama ve çökme" suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı düzenlediği "Kıskaç" adı verilen operasyonla A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K'ı yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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