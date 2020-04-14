Niğde polisinden drone ile 'koronavirüs' denetimi - Son Dakika

Niğde polisinden drone ile 'koronavirüs' denetimi

Niğde polisinden drone ile 'koronavirüs' denetimiNİĞDE'de polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, havadan drone ile denetim gerçekleştirdi.

Niğde polisinden drone ile 'koronavirüs' denetimi NİĞDE'de polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, havadan drone ile denetim gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde'de drone ile denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı olan yaş grupları ve umuma açık parkları kontrol etti. Halkın yoğun olarak bulunuğu banka önleri ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi. Yapılan kontrollerde, tedbirler dışında hareket eden kişilerin görülmesi halinde polis ekipleri bölgeye yönlendirilerek, halkın uyarılması sağlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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