Son Dakika Haberleri: Niğde Polisinden Hırsızlık Şebekesine Darbe

Niğde Polisinden Hırsızlık Şebekesine Darbe

2 saat önce

Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olaylarının şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde Polisinden Hırsızlık Şebekesine Darbe, System.String[]
Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olaylarının şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Niğde'de muhtelif tarihlerde meydana gelen 16 ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 16 adet ev ve iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri; M.Y., R.Ö., Ş.C., Ş.C., Y.C. ve H.N.A. yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 adet televizyon, 1 adet laptop, 1 adet su sayacı, 1 adet boru kaynak makinası, 3 adet televizyon kumandası, 1 adet eski dokuma yolluk, 3 adet bakır kap, 1 adet star marka tabanca, 9 adet fişek, 7 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet TV uydu cihazı, 1 adet bakır semaver, 1 adet spiral, 1 adet matkap, 5 litre el yapımı alkol, 2 adet tuşlu cep telefonu ve 2 adet kamera ve çeşitli gümüş eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

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