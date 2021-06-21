Üye Girişi
Niğde Pomem 26. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Niğde Pomem 26. Dönem Mezunlarını Verdi

21.06.2021 00:05
Niğde Pomem 26. Dönem Mezunlarını Verdi, System.String[]

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM) 26. Döneminde 295 öğrenci, polis olarak mezun oldu.

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM) 26. Döneminde 295 öğrenci, polis olarak mezun oldu. Düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek mezun olan polislere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen törene, Valimiz Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, İl Genel Meclis Başkanı Nusret Teksin ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması işe başlayan törende konuşan Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, "Aldıkları eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayarak emniyet teşkilatının şerefli birer mensubu olmaya hak kazanan genç polislerimizi tebrik ediyor; mezuniyetlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Şüphesiz Emniyet hizmeti devletlerin en öncelikli ve asli görevidir" diye sözlerine devam eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek; "Güvenliğin olmadığı, asayişin bozulduğu bir yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir. Emniyet olmadan eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. Bu nedenledir ki; her devlet kurulduğu andan itibaren öncelikle toplumda huzur ve güveni sağlayacak olan teşkilatları kurmak zorundadır.

Emniyet teşkilatımız da kurulduğu günden bu yana bu amaç doğrultusunda devletimizin güvenliği, toplumumuzun huzuru için canla başla çalışmaktadır.

Sevgili Gençler!

Bugün sizler çok şerefli bir mesleğe, devletimiz adeta vitrini olan çok önemli bir kuruma ilk adımlarımızı atıyorsunuz. Bu bilinçle ve Emniyet Teşkilatımızın köklü kurumsal kültürü doğrultusunda gerekli eğitimlerinizi aldınız ve polis olmaya hak kazandınız.

Aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmayacağınıza, Meslek hayatınız boyunca toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum.

Görevinizi hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı bir şekilde yerine getirmeniz, şerefli mesleğiniz ve yüce milletinize olan saygı ve vefanın en temel göstergesi olacaktır. Diğer taraftan millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne, üniter yapısına yönelen hainlerle mücadelede de azim ve kararlılığınız hiç azalmadan, ön saflarda olacağınıza inancım tamdır.

Unutmayınız ki; bu ülke, Ömer Halisdemir gibi Fethi Sekin gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden yiğitlerimiz gibi, isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere buradasınız.

Her biriniz özel seçilerek buralara geldiniz. Mesleğinizle ilgili gerekli teknik ve taktik eğitimleri aldınız, en iyi şekilde eğitildiniz. Fakat bu meslekte olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız ve vatan sevginizdir. Sizi başarıya götürecek duyguların bu değerler olduğunu çok iyi biliyoruz. İnanıyorum ki; her koşulda adaletten, demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden ayrılmayacak ve görevinizi layıkıyla yerine getireceksiniz.

Sizler, sizleri yetiştirip büyüten ailelerinize, hocalarınıza ve milletinize layık birer polis olacak ve bu vatanı canınız pahasına savunacaksınız ve milletimizin birliğini beraberliğini bozmaya kalkışan hainlere fırsat vermeyeceksiniz, sizlerin başarılarıyla her zaman gurur duyacağız.

Hepinizin Allah yar ve yardımcınız olsun.

Sözlerime burada söz verirken mezuniyetinizden dolayı sizleri tekrar tebrik ediyorum. Görevinizde üstün başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin okulu derece ile bitiren öğrencilere plaket verdiler.

Tören, mezun olan polislerin yemin etmeleri ve havaya kep atmaları ile son buldu.

Niğde Pomem 26. Dönem Mezunlarını Verdi

Yılmaz Şimşek, Polis, POMEM, Niğde, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Niğde Pomem 26. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu 23:36 A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin 22:59 Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı 22:47 Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 22:23 Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 Kaddafi'nin kullandığı uçak, İstanbul'daki bakım çalışmalarının ardından Libya'ya uçtu 21:23 Kaddafi'nin kullandığı uçak, İstanbul'daki bakım çalışmalarının ardından Libya'ya uçtu Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi 20:54 Üçüncü doz aşı gerekli mi? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan kafa karışıklığını giderdi
Şiddetli fırtına faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi öldü 20:10 Şiddetli fırtına faciaya neden oldu! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi öldü Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti 18:31 Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:58 Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
18:07 Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak
17:57 Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı
17:35 Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu
17:30 Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin
17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı
17:14 Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi
16:55 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak
16:28 Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi
ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun         
00:29
Her şey bir anda oldu! Sel suları saniyeler içinde dere yatağını doldurdu Her şey bir anda oldu! Sel suları saniyeler içinde dere yatağını doldurdu         
23:11
Sedat Peker cezaevinde mi? Hakkındaki iddialara yeni videoyla yanıt verdi Sedat Peker cezaevinde mi? Hakkındaki iddialara yeni videoyla yanıt verdi         
22:58
Ahmet Şık, Veyis Ateş'in iddialarını doğruladı: Evet, Bakan Soylu ile görüşmek istedim Ahmet Şık, Veyis Ateş'in iddialarını doğruladı: Evet, Bakan Soylu ile görüşmek istedim         
22:35
Son Dakika: EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş: Şu an istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok Son Dakika: EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş: Şu an istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok         
21:52
Merih Demiral'dan TRT spikeri Ersin Düzen'e çarpıcı tepki: Gelir konuşurum Merih Demiral'dan TRT spikeri Ersin Düzen'e çarpıcı tepki: Gelir konuşurum         
21:23
Sevgilisi, büyükbabasıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldı! Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı Sevgilisi, büyükbabasıyla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hamile kaldı! Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı         
20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için         
18:40
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Yağmura teslim olan Tekirdağ'da cadde ve sokaklar nehre döndü Yağmura teslim olan Tekirdağ'da cadde ve sokaklar nehre döndü         
17:25
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak         
16:55
Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı         
15:38
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 00:38:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde Pomem 26. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement