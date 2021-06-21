Niğde Pomem 26. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin (POMEM) 26. Döneminde 295 öğrenci, polis olarak mezun oldu. Düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek mezun olan polislere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen törene, Valimiz Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, İl Genel Meclis Başkanı Nusret Teksin ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması işe başlayan törende konuşan Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, "Aldıkları eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayarak emniyet teşkilatının şerefli birer mensubu olmaya hak kazanan genç polislerimizi tebrik ediyor; mezuniyetlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Şüphesiz Emniyet hizmeti devletlerin en öncelikli ve asli görevidir" diye sözlerine devam eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek; "Güvenliğin olmadığı, asayişin bozulduğu bir yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir. Emniyet olmadan eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. Bu nedenledir ki; her devlet kurulduğu andan itibaren öncelikle toplumda huzur ve güveni sağlayacak olan teşkilatları kurmak zorundadır.

Emniyet teşkilatımız da kurulduğu günden bu yana bu amaç doğrultusunda devletimizin güvenliği, toplumumuzun huzuru için canla başla çalışmaktadır.

Sevgili Gençler!

Bugün sizler çok şerefli bir mesleğe, devletimiz adeta vitrini olan çok önemli bir kuruma ilk adımlarımızı atıyorsunuz. Bu bilinçle ve Emniyet Teşkilatımızın köklü kurumsal kültürü doğrultusunda gerekli eğitimlerinizi aldınız ve polis olmaya hak kazandınız.

Aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmayacağınıza, Meslek hayatınız boyunca toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyorum.

Görevinizi hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı bir şekilde yerine getirmeniz, şerefli mesleğiniz ve yüce milletinize olan saygı ve vefanın en temel göstergesi olacaktır. Diğer taraftan millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne, üniter yapısına yönelen hainlerle mücadelede de azim ve kararlılığınız hiç azalmadan, ön saflarda olacağınıza inancım tamdır.

Unutmayınız ki; bu ülke, Ömer Halisdemir gibi Fethi Sekin gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden yiğitlerimiz gibi, isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere buradasınız.

Her biriniz özel seçilerek buralara geldiniz. Mesleğinizle ilgili gerekli teknik ve taktik eğitimleri aldınız, en iyi şekilde eğitildiniz. Fakat bu meslekte olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız ve vatan sevginizdir. Sizi başarıya götürecek duyguların bu değerler olduğunu çok iyi biliyoruz. İnanıyorum ki; her koşulda adaletten, demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden ayrılmayacak ve görevinizi layıkıyla yerine getireceksiniz.

Sizler, sizleri yetiştirip büyüten ailelerinize, hocalarınıza ve milletinize layık birer polis olacak ve bu vatanı canınız pahasına savunacaksınız ve milletimizin birliğini beraberliğini bozmaya kalkışan hainlere fırsat vermeyeceksiniz, sizlerin başarılarıyla her zaman gurur duyacağız.

Hepinizin Allah yar ve yardımcınız olsun.

Sözlerime burada söz verirken mezuniyetinizden dolayı sizleri tekrar tebrik ediyorum. Görevinizde üstün başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin okulu derece ile bitiren öğrencilere plaket verdiler.

Tören, mezun olan polislerin yemin etmeleri ve havaya kep atmaları ile son buldu.