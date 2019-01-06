Niğde Poşet Parası Vermemek İçin Markete Eşekle Geldi
16 dakika önce
Poşet parası vermemek için markete eşekle geldiNİĞDE'de poşetten 25 kuruş para alınmasını protesto etmek isteyen bir vatandaş, market alışverişine eşekle geldi.
Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi
NİĞDE'de poşetten 25 kuruş para alınmasını protesto etmek isteyen bir vatandaş, market alışverişine eşekle geldi. Merkez
Terminal Caddesi üzerinde bir markete eşeğinin üzerine bağladığı heybe ile gelen vatandaş, alışveriş yaptı. Eşeği ile reyonları gezen vatandaşı gören diğer müşteriler şoke oldu. Alışverişi tamamlayan ve adını açıklamak istemediğini söyleyen vatandaş, poşet parası vermemek için eşeği ile geldiğini söyledi. Alışveriş sonrası aldığı ürünleri eşeğinin üzerindeki heybeye yükleyen vatandaş, marketten ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:06 Kaynak: DHA
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