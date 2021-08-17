Niğde Sağlık Müdürü Koç: Vaka artışıyla aşıya talep de arttı - Son Dakika

NİĞDE İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, kentte günlük 8 bin doz aşı uygulandığını, hastanede yatan hastaların yüzde 90'ının aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu ve artan vaka sayılarıyla aşıya olan talebin de arttığını söyledi.

Aşının hastalığı ciddi anlamda önlediğini belirten İl Sağlık Müdürü Koç, Niğde'nin dün itibarıyla aşılamada 'sarı' kategoriye geçtiğini kaydetti. Niğde'de yüzde 66 oranında aşılama yapıldığını, hedeflerinin bu ay sonu 'mavi' kategoriye geçmek olduğunu dile getiren Koç, "Bilindiği üzere hastalığı aşı ile ortadan kaldırmak için ciddi bir çaba harcıyoruz. Aşı hastalığı ciddi anlamda önlüyor özellikle tam doz yani birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı olanlar, hastalansa bile hafif atlatıyor. Covid-19 aşısında diğer aşılarda olduğu gibi yüzde 99'ları yakalarsak ortada vaka kalmayacak" dedi.