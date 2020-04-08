Niğde sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıtıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelgeden sonra Niğde Valiliği sokaklarda aç kalan köpekler için gerekli tedbirleri aldı.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek talimatıyla Niğde İl Özel İdaresi tarafından sokak köpekleri için besleme ekibi kuruldu. Ekipler sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bıraktı. Ekipler ilk etapta 5 ton yem dağıtacak. - NİĞDE