Niğde Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 287Toplam Seçmen : 93.626Açılan Sandık : 194Açılan Sandık Oranı : % 67,6Kullanılan Oy : 51.528Geçerli Oy : 50.650Katılım Oranı : % 81,67PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 38,0619.275İYİ PARTİMÜMİN İNAN% 27,3913.873MHPHAKAN ER% 19,159.699CHPRASİM YILMAZ% 14,387.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|287
|Toplam Seçmen
| :
|93.626
|Açılan Sandık
| :
|194
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 67,6
|Kullanılan Oy
| :
|51.528
|Geçerli Oy
| :
|50.650
|Katılım Oranı
| :
|% 81,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 38,06
|19.275
|İYİ PARTİ
|MÜMİN İNAN
|% 27,39
|13.873
|MHP
|HAKAN ER
|% 19,15
|9.699
|CHP
|RASİM YILMAZ
|% 14,38
|7.281
|DİĞER
|% 0,73
|370
|SAADET PARTİSİ
|NİHAT ALTIPARMAK
|% 0,22
|111
|VATAN PARTİSİ
|HASAN AKŞEN
|% 0,03
|13
|DSP
|YUSUF KUKUL
|% 0,02
|10
|BTP
|VAHİT BELGE
|% 0,01
|7
|FİGEN ÜZER
|FİGEN ÜZER
|% 0,01
|7
|TKP
|EZGİ GÖÇMEN
|% 0,01
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALTUNHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 87,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|VEDAT KİRAZCI
|% 43,3
|291
|AK PARTİ
|ABDULLAH ARIÖZ
|% 41,07
|276
|CHP
|ABDİ MERCAN
|% 7,59
|51
|İYİ PARTİ
|DURMUŞ ACER
|% 5,51
|37
|DİĞER
|% 1,64
|11
|SAADET PARTİSİ
|CENGİZ SEVİNÇ
|% 0,6
|4
|BTP
|HİMMET GÖKTAŞ
|% 0,3
|2
BOR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 27,47
|Katılım Oranı
| :
|% 83,7
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN BARAN
|% 45,95
|2.821
|MHP
|MUSTAFA TECİMER
|% 35,51
|2.180
|İYİ PARTİ
|RAUF ERSİN DAŞ
|% 10,13
|622
|CHP
|ŞENOL BENGÜ
|% 8,13
|499
|SAADET PARTİSİ
|FATİH YETKİN
|% 0,26
|16
|BTP
|İBRAHİM DAĞERİ
|% 0,02
|1
ÇAMARDI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
ÇİFTLİK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 36,36
|Katılım Oranı
| :
|% 98,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|% 46,39
|521
|CHP
|RAMAZAN TAŞ
|% 33,3
|374
|MHP
|FAZLI KOÇ
|% 17,63
|198
|BTP
|NİYAZİ ÖZKAN
|% 2,23
|25
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ÖZSARAÇ
|% 0,45
|5
ULUKIŞLA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 27,78
|Katılım Oranı
| :
|% 91,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ UĞURLU
|% 48,43
|600
|CHP
|MUSTAFA ÖNEN
|% 37,85
|469
|MHP
|ALİ ÜNKESEN
|% 13,24
|164
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF BOZDAĞ
|% 0,24
|3
|DP
|SEBAT TEKELİ
|% 0,24
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA
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