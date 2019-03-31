Son Dakika Haberleri: Niğde Son

Niğde Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 287Toplam Seçmen : 93.626Açılan Sandık : 194Açılan Sandık Oranı : % 67,6Kullanılan Oy : 51.528Geçerli Oy : 50.650Katılım Oranı : % 81,67PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 38,0619.275İYİ PARTİMÜMİN İNAN% 27,3913.873MHPHAKAN ER% 19,159.699CHPRASİM YILMAZ% 14,387.

Niğde Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 287
Toplam Seçmen : 93.626
Açılan Sandık : 194
Açılan Sandık Oranı : % 67,6
Kullanılan Oy : 51.528
Geçerli Oy : 50.650
Katılım Oranı : % 81,67


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 38,0619.275
İYİ PARTİMÜMİN İNAN% 27,3913.873
MHPHAKAN ER% 19,159.699
CHPRASİM YILMAZ% 14,387.281
DİĞER% 0,73370
SAADET PARTİSİNİHAT ALTIPARMAK% 0,22111
VATAN PARTİSİHASAN AKŞEN% 0,0313
DSPYUSUF KUKUL% 0,0210
BTPVAHİT BELGE% 0,017
FİGEN ÜZERFİGEN ÜZER% 0,017
TKPEZGİ GÖÇMEN% 0,014
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTUNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 87,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPVEDAT KİRAZCI% 43,3291
AK PARTİABDULLAH ARIÖZ% 41,07276
CHPABDİ MERCAN% 7,5951
İYİ PARTİDURMUŞ ACER% 5,5137
DİĞER% 1,6411
SAADET PARTİSİCENGİZ SEVİNÇ% 0,64
BTPHİMMET GÖKTAŞ% 0,32
BOR

Açılan Sandık Oranı : % 27,47
Katılım Oranı : % 83,7


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN BARAN% 45,952.821
MHPMUSTAFA TECİMER% 35,512.180
İYİ PARTİRAUF ERSİN DAŞ% 10,13622
CHPŞENOL BENGÜ% 8,13499
SAADET PARTİSİFATİH YETKİN% 0,2616
BTPİBRAHİM DAĞERİ% 0,021
ÇAMARDI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


ÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 36,36
Katılım Oranı : % 98,35


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN GÜZEL% 46,39521
CHPRAMAZAN TAŞ% 33,3374
MHPFAZLI KOÇ% 17,63198
BTPNİYAZİ ÖZKAN% 2,2325
SAADET PARTİSİİBRAHİM ÖZSARAÇ% 0,455
ULUKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 27,78
Katılım Oranı : % 91,44


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ UĞURLU% 48,43600
CHPMUSTAFA ÖNEN% 37,85469
MHPALİ ÜNKESEN% 13,24164
SAADET PARTİSİYUSUF BOZDAĞ% 0,243
DPSEBAT TEKELİ% 0,243

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

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