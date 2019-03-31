Niğde Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 287Toplam Seçmen : 93.626Açılan Sandık : 262Açılan Sandık Oranı : % 91,29Kullanılan Oy : 69.470Geçerli Oy : 68.431Katılım Oranı : % 81,34PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 37,7125.805İYİ PARTİMÜMİN İNAN% 27,6418.913MHPHAKAN ER% 19,0713.050CHPRASİM YILMAZ% 14,599.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|287
|Toplam Seçmen
| :
|93.626
|Açılan Sandık
| :
|262
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 91,29
|Kullanılan Oy
| :
|69.470
|Geçerli Oy
| :
|68.431
|Katılım Oranı
| :
|% 81,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 37,71
|25.805
|İYİ PARTİ
|MÜMİN İNAN
|% 27,64
|18.913
|MHP
|HAKAN ER
|% 19,07
|13.050
|CHP
|RASİM YILMAZ
|% 14,59
|9.986
|DİĞER
|% 0,65
|442
|SAADET PARTİSİ
|NİHAT ALTIPARMAK
|% 0,26
|180
|VATAN PARTİSİ
|HASAN AKŞEN
|% 0,03
|22
|BTP
|VAHİT BELGE
|% 0,02
|12
|DSP
|YUSUF KUKUL
|% 0,02
|11
|TKP
|EZGİ GÖÇMEN
|% 0,01
|5
|FİGEN ÜZER
|FİGEN ÜZER
|% 0,01
|5
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALTUNHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,56
|Katılım Oranı
| :
|% 87,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|VEDAT KİRAZCI
|% 45,6
|529
|AK PARTİ
|ABDULLAH ARIÖZ
|% 40
|464
|CHP
|ABDİ MERCAN
|% 8,19
|95
|İYİ PARTİ
|DURMUŞ ACER
|% 4,66
|54
|DİĞER
|% 0,95
|11
|SAADET PARTİSİ
|CENGİZ SEVİNÇ
|% 0,43
|5
|BTP
|HİMMET GÖKTAŞ
|% 0,17
|2
BOR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 72,53
|Katılım Oranı
| :
|% 84,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN BARAN
|% 44,41
|7.434
|MHP
|MUSTAFA TECİMER
|% 37,84
|6.334
|İYİ PARTİ
|RAUF ERSİN DAŞ
|% 9,31
|1.558
|CHP
|ŞENOL BENGÜ
|% 8,09
|1.354
|SAADET PARTİSİ
|FATİH YETKİN
|% 0,27
|45
|DİĞER
|% 0,05
|8
|BTP
|İBRAHİM DAĞERİ
|% 0,02
|3
|TKP
|BAYRAM ULUAD
|% 0,01
|2
ÇAMARDI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 10
|Katılım Oranı
| :
|% 87,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YAVUZ SOYLU
|% 54,26
|140
|MHP
|MEHMET ALAKUŞ
|% 41,47
|107
|CHP
|OSMAN OKCU
|% 2,33
|6
|SAADET PARTİSİ
|RAHİM EMLİ
|% 1,94
|5
ÇİFTLİK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 63,64
|Katılım Oranı
| :
|% 99,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|% 46,12
|910
|CHP
|RAMAZAN TAŞ
|% 31,63
|624
|MHP
|FAZLI KOÇ
|% 20,73
|409
|BTP
|NİYAZİ ÖZKAN
|% 1,27
|25
|SAADET PARTİSİ
|İBRAHİM ÖZSARAÇ
|% 0,25
|5
ULUKIŞLA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 66,67
|Katılım Oranı
| :
|% 88,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ UĞURLU
|% 44,38
|1.276
|CHP
|MUSTAFA ÖNEN
|% 42,61
|1.225
|MHP
|ALİ ÜNKESEN
|% 12,8
|368
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF BOZDAĞ
|% 0,1
|3
|DP
|SEBAT TEKELİ
|% 0,1
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA
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