Son Dakika Haberleri: Niğde Son

Niğde Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 287Toplam Seçmen : 93.626Açılan Sandık : 262Açılan Sandık Oranı : % 91,29Kullanılan Oy : 69.470Geçerli Oy : 68.431Katılım Oranı : % 81,34PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 37,7125.805İYİ PARTİMÜMİN İNAN% 27,6418.913MHPHAKAN ER% 19,0713.050CHPRASİM YILMAZ% 14,599.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 287
Toplam Seçmen : 93.626
Açılan Sandık : 262
Açılan Sandık Oranı : % 91,29
Kullanılan Oy : 69.470
Geçerli Oy : 68.431
Katılım Oranı : % 81,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 37,7125.805
İYİ PARTİMÜMİN İNAN% 27,6418.913
MHPHAKAN ER% 19,0713.050
CHPRASİM YILMAZ% 14,599.986
DİĞER% 0,65442
SAADET PARTİSİNİHAT ALTIPARMAK% 0,26180
VATAN PARTİSİHASAN AKŞEN% 0,0322
BTPVAHİT BELGE% 0,0212
DSPYUSUF KUKUL% 0,0211
TKPEZGİ GÖÇMEN% 0,015
FİGEN ÜZERFİGEN ÜZER% 0,015
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTUNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 87,86


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPVEDAT KİRAZCI% 45,6529
AK PARTİABDULLAH ARIÖZ% 40464
CHPABDİ MERCAN% 8,1995
İYİ PARTİDURMUŞ ACER% 4,6654
DİĞER% 0,9511
SAADET PARTİSİCENGİZ SEVİNÇ% 0,435
BTPHİMMET GÖKTAŞ% 0,172
BOR

Açılan Sandık Oranı : % 72,53
Katılım Oranı : % 84,42


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN BARAN% 44,417.434
MHPMUSTAFA TECİMER% 37,846.334
İYİ PARTİRAUF ERSİN DAŞ% 9,311.558
CHPŞENOL BENGÜ% 8,091.354
SAADET PARTİSİFATİH YETKİN% 0,2745
DİĞER% 0,058
BTPİBRAHİM DAĞERİ% 0,023
TKPBAYRAM ULUAD% 0,012
ÇAMARDI

Açılan Sandık Oranı : % 10
Katılım Oranı : % 87,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAVUZ SOYLU% 54,26140
MHPMEHMET ALAKUŞ% 41,47107
CHPOSMAN OKCU% 2,336
SAADET PARTİSİRAHİM EMLİ% 1,945
ÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 63,64
Katılım Oranı : % 99,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN GÜZEL% 46,12910
CHPRAMAZAN TAŞ% 31,63624
MHPFAZLI KOÇ% 20,73409
BTPNİYAZİ ÖZKAN% 1,2725
SAADET PARTİSİİBRAHİM ÖZSARAÇ% 0,255
ULUKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 88,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ UĞURLU% 44,381.276
CHPMUSTAFA ÖNEN% 42,611.225
MHPALİ ÜNKESEN% 12,8368
SAADET PARTİSİYUSUF BOZDAĞ% 0,13
DPSEBAT TEKELİ% 0,13

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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