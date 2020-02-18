Niğde Sosyal Bilimler MYO'da uygulama mutfağı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde Sosyal Bilimler MYO'da uygulama mutfağı açıldı - Son Dakika

Niğde Sosyal Bilimler MYO'da uygulama mutfağı açıldı

7 saat önce

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) aşçılık bölümü uygulama mutfağı düzenlenen törenle açıldı.

Niğde Sosyal Bilimler MYO'da uygulama mutfağı açıldı, System.String[]

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) aşçılık bölümü uygulama mutfağı düzenlenen törenle açıldı.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, Niğde'nin gastronomi alanında da ön plana çıkmayı hak ettiğini söyledi.

Kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve 10 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu aktaran Şimşek, "Niğde'nin her köşesinde bu medeniyetlere ait izleri görmek mümkündür. Bu medeniyetlere ait eserlerin yanında o medeniyetlere ait diğer zenginlikler de Niğde'nin mutfağında yansımıştır.

Bu bağlamda Niğde gastronomi alanında da ön plana çıkmayı hak ediyor. Önümüzdeki aylar da 'Marka kent' projesi kapsamında Niğde'de gastronomi festivali düzenlemeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Açılış sonrası konuklara, uygulama mutfağında öğrenciler tarafından hazırlanan patatesli lokum, cezerye ve yemek ikram edildi.

Açılışa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de katıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek OKulu, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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