Niğde Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı 2 Ölü, 16 Yaralı
2 saat önce
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı.
Niğde
'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Gölcük
beldesinde meydana geldi. Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram
yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, işçilerden Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti. 16 işçi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:02 Kaynak: DHA
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