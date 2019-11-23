Son Dakika Haberleri: Niğde Teknopark, 84 teknopark arasında 48. sırada yer aldı
Son Dakika Güncel Niğde Teknopark, 84 teknopark arasında 48. sırada yer aldı - Son Dakika

Niğde Teknopark, 84 teknopark arasında 48. sırada yer aldı

6 saat önce

Niğde Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri 2018 Yılı Performans Endeksleri sonuçlarında 48. sırada yer aldı.

Niğde Teknopark, 84 teknopark arasında 48. sırada yer aldı, System.String[]

Niğde Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri 2018 Yılı Performans Endeksleri sonuçlarında 48. sırada yer aldı.

2019 yılı itibariyle sayıları 84'e ulaşan teknoparkların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl performanslarına göre sıralamaları yapılıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Niğde Teknopark AŞ, kuruluşunun 2. yılında 48. sırada yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, "Üniversite ve akademisyenler olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine, yeni fikir ve projelerin gelişimine yönelik desteklerimiz devam edecek." dedi.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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