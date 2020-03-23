NİĞDE Ulukışla'da evden çıkamayan yaşlılara erzak yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel NİĞDE Ulukışla'da evden çıkamayan yaşlılara erzak yardımı - Son Dakika

NİĞDE Ulukışla'da evden çıkamayan yaşlılara erzak yardımı

7 saat önce

Ulukışla'da evden çıkamayan yaşlılara erzak yardımıNİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara istekleri doğrultusunda erzak yardımı yapılıyor.

Ulukışla'da evden çıkamayan yaşlılara erzak yardımı

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara istekleri doğrultusunda erzak yardımı yapılıyor.

Ulukışla Kaymakamlığı tarafından kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu?, ikametinden ayrılması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gıda, sağlık ve temizlik ürünleri temini için alarma geçti. Polis ve jandarma ekipleri, ihtiyaç bildiren bireyler için market fırın alışverişi yapmaya başladı.

İlçe Kaymakamı Osman Şahin, ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Şahin, "İlçemizde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların gıda, sağlık ve temizlik hizmetleri için ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Kaymakamlık, Belediye, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile ikametinden ayrılması kısıtlanan vatandaşların isteklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir. Vatandaşların yasağa uymalarını, uymayanlar hakkında idari, tekrarı halinde ise adli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

NİĞDE Ulukışla'da evden çıkamayan yaşlılara erzak yardımı

Jandarma, Ulukışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:30 Kaynak: DHA

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