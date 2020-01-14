Son Dakika › Güncel › Niğde ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Niğde ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı
6 saat önce
Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)TOPRAĞA VERİLDİLERNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:54 Kaynak: DHA
Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)
TOPRAĞA VERİLDİLER
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Hacıbekirli köyünde helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Son Dakika İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi Üvey baba dehşeti! Çocuklar açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyken bulundu 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi Madde bağımlısı eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü