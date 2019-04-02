Son Dakika Haberleri: Niğde Ulukışla'nın Hüsniye İlkokulu'na Kütüphane Açıldı

Niğde Ulukışla'nın Hüsniye İlkokulu'na Kütüphane Açıldı

1 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyünde bulunan ilkokul ve ortaokulun kullanacağı kütüphane açıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyünde bulunan ilkokul ve ortaokulun kullanacağı kütüphane açıldı. Öğrencilerin faydalanabileceği kütüphanenin açılışına Kaymakam Arif Oltulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Oltulu, çocuklar için kütüphane açılmasına katkı koyan öğretmenleri kutladı, kütüphanesi eksik bulunan okullar için de çalışma yapılacağını söyledi. Kütüphane açılışının ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Arif Oltulu, kitap okumanın önemine değinerek öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Oltulu, Açılışını yaptığımız bu kütüphane ile amacımız, çocuklarımızı cep telefonlarından, kötü yazılımlı sosyal medyadan uzaklaştırıp kitapla buluşturmak. Öğrencilerimize kitapları sevdirmek adına bazı projelerimizi başlattık. Kitap okuma seferberliği adı altında, hem elimizde eksik olan kitapları temin etme, hem onu öğrencilerle buluşturma adına bazı projeler ve yarışmalar düzenliyoruz. Ben tüm Ulukışlalıları, tüm öğrencilerimizi kütüphanelerimize, kitap okumaya bekliyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:20 Kaynak: DHA

Arif OLTULU, Ulukışla, Niğde, Güncel
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