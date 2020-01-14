NİĞDE Ulukışlada ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel NİĞDE Ulukışlada ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı (1) - Son Dakika

NİĞDE Ulukışlada ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı (1)

38 dakika önce

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

NİĞDE Ulukışlada ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı (1), System.String[]

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Hacıbekirli köyündeki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İftaiye ekipleri gele kadar alevler bütün evi sardı. Vatandaşların yardımıyla evde yaşayan 3 kişi, yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise alevler arasında kalarak can verdiği tespit edildi. Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başlarken, ölenlerin ve yaralananların kimlikleri konusunda henüz açıklama yapılmadı.Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.


Ulukışla, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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