Niğde üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladı - Son Dakika
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Niğde üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladı

6 saat önce

Üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladıNiğde'de Serap Noyer (39) üniversiteden mezun olduktan sonra evinin alt katındaki patates deposunda kurduğu tesiste istiridye mantarı üretmeye başladı.

Üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladı

Niğde'de Serap Noyer (39) üniversiteden mezun olduktan sonra evinin alt katındaki patates deposunda kurduğu tesiste istiridye mantarı üretmeye başladı.

Tırhan köyünde çiftçilik yaparken, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü bitiren Serap Noyer, hayali olan mantar üreticiliği için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Projeden yararlanamayan Noyer, pes etmeyerek, Halk Eğitim Merkezi'nin mantarcılıkla ilgili kursuna katıldığı sene tekrar başvurduğu projeden 30 bin lira hibe desteği alamaya hak kazandı. Noyer, aldığı destekle evlerinin altındaki patates deposu olarak kullanılan yaklaşık 110 metrekare alanı tesise dönüştürerek 2,5 ayda yaklaşık 1,5 ton istiridye mantarı üretti. Mantarların paketlemesini de yapan Noyer, başta marketler olmak üzere ürünlerini birçok yere satıyor.

Mantar üretiminin çok eskiden merak ettiği bir konu olduğunu ve araştırıp, üretime yöneldiğini anlatan Noyer, "Biz çiftçi olduğumuz için araştırmasına girdim, istiridye mantarına yöneldim. Genç çiftçi projesine başvurdum ama ilk yıl çıkmadı. Sonraki yıl ise Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bir kursa katıldım. Tekrardan başvurdum ve çıktı, o süreçten beri devam ediyorum. İlk tesisimizi kurarken 50 metrekareden başladık. Daha sonra bu alanın iki katına çıkarak, 100 metrekarelik tesisimizi oluşturduk. Şuan tesisimizde bulunan kompostomuz 5,5 ila 6 ton civarında" dedi.

KİLOSU 10 LİRA

İstiridye mantarının et kadar proteinli olduğuna dikkat çeken Noyer, "Kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarına iyi gelir. Antioksidandır. B vitamini ve demir bakımından zengindir. İlaç gibidir. Zaten ilaç sektöründe kullanılıyor. Ürettiğimiz mantarlar, kilosu 10 liradan piyasada satılıyor. Suradan her 2 ayda ortalama yaklaşık 2 tona yakın mantar almayı planlıyoruz" diye konuştu.

Niğde üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:21 Kaynak: DHA
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