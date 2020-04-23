NİĞDE Vali Şimşek çocuklara sürpriz yaptı - Son Dakika

Vali Şimşek çocuklara sürpriz yaptı

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Pilot Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci'nin kızı Zeynep İnci Özbahçeci ile 2 öğrenciyi evinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Vali Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk olarak Şehit Pilot Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci'nin ilkokul öğrencisi kızı Zeynep İnci Özbahçeci'yi ziyaret edip bayramını kutladı. Daha sonra 23 Nisan'da dünyaya gelen Zeynep Nida Yiğit'i (5) ve annesiyle yaşayan Muhammed Oktay'ı evlerinde ziyaret eden Vali Şimşek, çocuklarla bayramlaştı. Ziyaretlerde, çocuklar da ezberledikleri şiirleri okudu.