NİĞDE Vali Şimşek dolu yağışında zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı - Son Dakika

Vali Şimşek dolu yağışında zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek kentte etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi. Vali Şimşek zarar gören tarım arazilerini gezdi, çiftçilerle sohbet etti. Hasar tespiti için sahada çalışma yapıldığını belirten Şimşek, çiftçinin zararının ödenmesi için devletin imkanları ölçüsünde gerekli desteklerin yapılacağını açıkladı. Şimşek, "Bu büyük bir afet, belki yüz yılda bir gelen bir afet. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle afetlerden korusun. Devletimiz, çiftçimizin yanındadır. Elimizden geldiği kadar onlara destek olacağız" dedi.