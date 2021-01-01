İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi - Son Dakika

İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi

01.01.2021 00:15

Kayseri, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kayseri, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kayseri'de kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi ve İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ekipleri ziyaret etti.

Niğde

Niğde'de kısıtlamanın başlamasıyla kent sessizliğe büründü.

Sorumluluk bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, dışarıda olan vatandaşların belgelerini kontrol etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kayseri kara yolu ve kent merkezindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş'ten bilgi aldı.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini ve Sungurbey Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Şimşek, telsizden anons geçerek görevlilerin yeni yılını kutladı.

Öte yandan, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulama noktasını ziyaret ederek, polis ve zabıta ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Kırşehir

Kırşehir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kırşehir'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme Caddelerinde insan ve araç hareketliliği azaldı, en sakin günlerini yaşadı.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Polis ve jandarma ekipleri uygulama ve denetimlerini sürdürdü.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yılbaşı dolayısıyla jandarma ve polis ekiplerini uygulama noktalarında ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yapılan kontrolleri denetledi.

Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret eden Akın, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniği ve Ahi Polis Merkezini ziyaret ederek çalışanların yeni yıllarını kutladı.

Vali Akın'ın programına Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran da eşlik etti.

-Yozgat

Yozgat Valisi Ziya Polat, Muslubelen uygulama noktasında görev yapan jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Polat, gazetecilere, kolluk kuvvetlerinin gece gündüz demeden halkın can ve mal güvenliği için görevinin başında olduğunu söyledi.

Yozgat Şehir Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanları ve hastaların yeni yılını kutlayan Polat, yılın son bebeği olan Gamze ve Osman çiftinin çocukları Selim Asaf'a altın taktı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında doğan Sinan ve Fatma Öcal çiftinin bebeğine altın taktı.

Vali Sezer ve beraberindekiler ayrıca kısıtlama dolayısıyla kent merkezinde oluşturulan polis kontrol noktaları, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kırıkkale-Ankara kara yolu ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında bulunan polis ve jandarma ekipleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Sezer, ziyaretlerinde çalışan personele tatlı ikramında bulundu.

İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi
İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi
İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi
İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi
İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi
İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi
İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi
İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi
İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi
İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi
İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi

Yavuz Ergun, Jandarma, Polis, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da yeni yıla sesiz girildi - Son Dakika


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