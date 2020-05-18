Niğde Valiliğince zirai don erken uyarı sistemi kuruldu - Son Dakika

Niğde Valiliği tarafından zirai don olayını önceden bildiren erken uyarı sistemi kuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Proje ve Yatırım Birimi ve Niğde Ziraat Odası işbirliğinde hazırlanan "KOP ile Niğde İlinde Tarımsal Erken Uyarı Sistemleri Kurulumu" projesi kapsamında 10 erken uyarı sisteminin kurulumu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz Şimşek, sistemin hayırlı olması diledi.

Erken uyarı sisteminin, hava şartlarından oluşacak olumsuzluklara erken müdahale edilerek ürün kaybını en aza indirmede yardımcı olacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Projeyle ilimizde mevcut 7 hava tahmin ve erken uyarı istasyonu sayısı, 10 yeni istasyon kurulumuyla birlikte 17'ye çıktı. Sistemden 327 bin 870 dekar alan faydalanacak. Bu sayede çiftçilerimizin, üretim süreçlerindeki don, aşırı yağış, kuraklık gibi iklim olayları sebebiyle oluşacak üretim kayıpları asgari düzeye indirilmiş olacak. Yine istasyonların kurulumları ve il genelini kapsaması sayesinde zirai ilaçlama faaliyetleri tam zamanında yapılarak kullanılan kimyevi ilaç miktarı asgari düzeye indirilmiş olacaktır."