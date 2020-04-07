Niğde Valiliğinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Bu kapsamda, hayvanlar için ilk etapta 5 ton mama dağıtılacak.

Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarını tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bırakıyor.

Niğde Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 5 ton mama dağıtacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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