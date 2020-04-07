Niğde Valiliğinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

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Niğde Valiliğinden sokak hayvanlarına mama desteği
6 saat önce
Niğde Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 5 ton mama dağıtacak.
Niğde Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 5 ton mama dağıtacak.
Niğde Valiliği İl Özel İdaresince oluşturulan ekip, koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıtmaya başladı.
Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarını tespit ederek mama, yem, yiyecek ve su bırakıyor.
Bu kapsamda, hayvanlar için ilk etapta 5 ton mama dağıtılacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:54 Kaynak: AA
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