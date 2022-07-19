Niğde Valisi Koç, resim yarışmasında birinci olan öğrenciyi kabul etti - Son Dakika
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Niğde Valisi Koç, resim yarışmasında birinci olan öğrenciyi kabul etti

19.07.2022 15:16
Niğde Valisi Koç, resim yarışmasında birinci olan öğrenciyi kabul etti

Niğde Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Aşkına" konulu resim yarışmasında birinci olan Ceyda Şengül ile görüştü.

Niğde Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Aşkına" konulu resim yarışmasında birinci olan Ceyda Şengül ile görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada, Niğde Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ceyda Şengül birinci oldu.

Şengül ve ailesi ile İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar, Vali Koç'u ziyaret etti.

Koç, Şengül'ü tebrik ederek, eğitim hayatında başarılar diledi ve kitap hediye etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Koç, Demokrasi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Valisi Koç, resim yarışmasında birinci olan öğrenciyi kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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