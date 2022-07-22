Valilikten yapılan açıklamaya göre, Koç, milletvekilleri Ergun ve Gültekin ile Altunhisar ilçesinde 12,8 milyon lira yatırım maliyeti bulunan inşaat alanını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Mustafa Koç, AK Parti, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde Valisi Koç 'Tekstil Kent' inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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