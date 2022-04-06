Niğde Valisi Şimşek, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan AA'nın Milli Mücadele'deki haklılığı dünya kamuoyuna duyurmada büyük bir görev üstlendiğini belirtti.

AA'nın basın hayatı boyunca yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"AA, toplumun ülkemizde ve dünyada gözü, sesi ve kulağı olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci kuruluş yılını kutluyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."