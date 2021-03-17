Niğde Valisi Şimşek: "En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi" - Son Dakika

Niğde Valisi Şimşek: "En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi"

17.03.2021 14:36
Niğde Valisi Şimşek:

Niğde'de korona virüs denetimleri yapıldı.

Niğde'de korona virüs denetimleri yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, "İlimizdeki vaka sayıları yükseliyor. Bizler normal pozisyonumuzu korumak isterken maalesef şuanda kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı" dedi.

Vali Yılmaz Şimşek, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu'nun katıldığı denetimde, işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyum kontrol edildi. Niğde'nin tekrar kapanma dönemine girme ihtimali bulunduğunu belirten Vali Şimşek, "Denetimlerimizi hafta boyunca yapıyoruz. Bundan sonrada yoğun bir şekilde dinamik denetimlerimiz devam edecek. Ancak buna rağmen ilimizdeki vaka sayıları yükseliyor. Bizler normal pozisyonumuzu korumak isterken bir alt sarı kategoriye inmek isterken maalesef şuanda kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı. Artık vatandaşlarımızın büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve kurallara tam anlamıyla uyması gerekiyor. Aksi takdirde bütün kazanımlarımızı kaybedip tekrar en yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi. Vatandaşlarımız kurallara uyduğu müddetçe bu kuralları kişiselleştirdiği müddetçe inanıyorum ki biz daha alt kategorilere geçebiliriz. Bunu yapmadığımı takdirde kurallara uyulmadığı takdirde bunun zararını tüm Niğde olarak çekeceğiz. Esnaflarımız çekecek. İşyerlerimiz çekecek. Tekrar kapanma dönemine girme ihtimalimiz var. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın ricamız kurallara uyması" dedi. - NİĞDE

Niğde Valisi Şimşek: En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi
Niğde Valisi Şimşek: En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi
Niğde Valisi Şimşek: En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi
Niğde Valisi Şimşek: En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi

Yılmaz Şimşek, Ticaret, Karataş, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğde Valisi Şimşek: 'En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya devleri maaşını ödemekte zorlanacakları için, Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağı iddia edildi ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında
Dünyada bir ilk! Koronavirüs aşısı olan annenin bebeği virüse karşı antikorlara sahip olarak doğdu Dünyada bir ilk! Koronavirüs aşısı olan annenin bebeği virüse karşı antikorlara sahip olarak doğdu         
15:00
Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi         
14:29
Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor         
14:16
IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek         
14:04
Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi         
13:46
Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak         
13:35
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 15:07:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde Valisi Şimşek: "En yüksek kategoriye çıkmamız an meselesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei