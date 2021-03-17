Niğde Valisi Şimşek: Kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı - Son Dakika

KORONAVİRÜS haritasında yüksek riskle turuncu kategoride bulunan Niğde'de denetimlere katılan Vali Yılmaz Şimşek, hafta boyunca denetim yapmalarına rağmen kentte vaka sayılarının yükseldiğini ve kırmızı kategoriye girmeye çok az kaldığını söyledi.

Vali Yılmaz Şimşek ile Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, kentte koronavirüs denetimi yaptı. Denetimde, işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünün yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyum kontrol edildi.