Niğde Valisi Şimşek, kitap bağış kampanyasına 100 kitapla destek verdi - Son Dakika
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Niğde Valisi Şimşek, kitap bağış kampanyasına 100 kitapla destek verdi

07.03.2022 13:11
Niğde Valisi Şimşek, kitap bağış kampanyasına 100 kitapla destek verdi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bir Kitap da Benden Olsun Kütüphaneler Hayat Bulsun" kampanyasına kütüphanesindeki 100 kitabı bağışladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bir Kitap da Benden Olsun Kütüphaneler Hayat Bulsun" kampanyasına kütüphanesindeki 100 kitabı bağışladı.

Vali Şimşek, 19 Mayıs Ortaokulu'ndaki kütüphanede düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı kampanyanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Niğde'de kütüphanesiz okul ve kurumun kalmadığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Toplam 364 okul ve kurumumuz kütüphaneye kavuştu. Bunlardan 33'ü Z kütüphane tarzında. Açtığımız kütüphaneleri daha da zenginleştirmek amacıyla bu kampanyayı başlattık. Ben de kütüphanemdeki 100 kitabı bu kütüphanemize bağışladım. Tüm Niğdelilere çağrıda bulunuyorum, evinizdeki ihtiyacınız olmayan kitapları kütüphanelerimize bağışlayın. Yine hayırseverlerimiz yeni kitaplar alıp bağışlayabilirler. Bu şekilde kütüphanelerimizi zenginleştirelim ve çocuklarımızı daha çok kitapla buluşturalım. Sadece Niğdeliler için söylemiyorum, bu kampanyamıza destek olmaya herkesi davet ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da her okulda kitapların okul derecelerine göre tasnif edilmesi için komisyon kurulduğunu aktararak, "Ayrılan kitaplar, gerekli okullara dağıtılacak. Bu kampanyaya başlamadan önce ilimizde öğrenci başına düşen kitap sayısı yüzde 3,7. Öğrenci başına düşen kitap sayısını yüzde 8'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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