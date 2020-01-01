Niğde Valisi Şimşek, uygulama noktalarını ziyaret etti - Son Dakika
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Niğde Valisi Şimşek, uygulama noktalarını ziyaret etti

6 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni yıla çalışarak giren polis ve jandarma ekiplerini uygulama noktalarında ziyaret etti.

Niğde Valisi Şimşek, uygulama noktalarını ziyaret etti, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yeni yıla çalışarak giren polis ve jandarma ekiplerini uygulama noktalarında ziyaret etti.

Şimşek, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ile Fertek Mahallesi, Koyunlu köyü ile merkezde polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra, Sungurbey Polis Amirliğine giden Vali Şimşek, telsizden anons geçerek, emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı.

Vali Şimşek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde düzenlenen programa katılarak, çocuk korosunun söylediği şarkıları dinledi ve pasta keserek onların yeni yılını kutladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukları da ziyaret eden Şimşek, çeşitli hediyeler vererek, onların da yeni yılını kutladı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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