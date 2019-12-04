Son Dakika Haberleri: Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 50 fotoğrafı tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Şimşek, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

Şimşek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Seçim yapmakta zorladığını belirten Şimşek, "Zaten Anadolu Ajansı, doğru, dürüst ve tarafsız habercilikte de önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Donanımlı kadrosuyla da her zaman en iyisini yapıyor. Çok güzel fotoğraflar çekmiş arkadaşlar, onları tebrik ediyorum. Oyumuzu da kullandık, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şerif Yılmaz 2, Halil Fidan, Sarıkamış, Niğde, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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