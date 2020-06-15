Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerini inceledi - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentte etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Vali Şimşek, dün ve önceki gün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Gümüşler beldesi ve çevresindeki zarar gören tarım arazilerini gezdi, çiftçilerle sohbet etti.

Şimşek, yaptığı açıklamada, ekiplerin hasar tespiti için sahada çalışma yaptığını belirtti.

Çiftçinin zararının ödenmesi noktasında devletin imkanları ölçüsünde gerekli desteklerin yapılacağını aktaran Şimşek, "Bu büyük bir afet, belki yüz yılda bir gelen bir afet. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle afetlerden korusun. Devletimiz, çiftçimizin yanındadır. Elimizden geldiği kadar onlara destek olacağız." dedi.