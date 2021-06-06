Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Çiftlik İlçesine Bağlı Köylerde Vatandaşları Dinledi - Son Dakika

Hafta Sonu Çiftlik İlçesine bağlı Sultanpınarı, Asmasız, Kula ve Şeyhler köylerini ziyaret eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşların ilettikleri sorun, görüş ve talepleri dinledi.

İl Jandarma Komutanı J. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve ilgili kurum müdürleri birlikteliğinde ziyaretlerinin ilkini Sultapınar köyüne gerçekleştiren Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'i Çiftlik Kaymakamı Mehmet Tığlı, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel ve ilçedeki kurum müdürleri ile köy sakinleri karşıladı.

Sultanpınarı köyünde covid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda köy sakinlerinin kendilerine ilettikleri sorun, görüş ve talepleri dinleyen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, ilgili kurum müdürlerine sorunların biran önce çözüme kavuşturulması konusunda talimat verdi.

Sultanpınarı köyündeki toplantının ardından Asmasız Mahallesinde de vatandaşlarla bir araya gelen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, daha sonra burada yapımı devam eden gölet şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yakından inceledi. Yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi alan Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Şantiyedeki incelemelerinin ardından beraberindeki heyetle birlikte Kula ve Şeyhler köylerini de ziyaret eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, vatandaşlarla gerçekleştirilen toplantılarda, devletin her zaman vatandaşının yanında ve hizmetinde olduğu vurgusunu yaptığı konuşmasında; "Bizler devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi.

Eğitim, sağlık, tarım, elektrik, yol, sulama suyu gibi konu başlıklarının görüşüldüğü toplantılarda Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, kendisine iletilen taleplerin bizzat takipçisi olacağını da ifade ederek misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.