Niğde ve Konya depreminde Aksaray'da yol ve araziler yarıldı - Son Dakika
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Niğde ve Konya depreminde Aksaray'da yol ve araziler yarıldı

25.02.2023 20:09
Niğde ve Konya depreminde Aksaray'da yol ve araziler yarıldı

Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3, Konya'nın Ereğli ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde Aksaray'da yollar ve arazilerde yarılmalar oluştu.

Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3, Konya'nın Ereğli ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde Aksaray'da yollar ve arazilerde yarılmalar oluştu.

Merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan dün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem ile bugün merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki depremde Aksaray'da da şiddetli şekilde hissedildi. Ayrıca, Aksaray-Konya karayolunda ve Sultanhanı bölgesindeki arazilerde yarılmalar oluştu. Karayolu ve arazilerdeki yarılmalar depremin şiddetini gözler önüne sererken yarılmalar yer yer 2 metreye kadar indiği gözlemlendi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Aksaray, Konya, Niğde, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde ve Konya depreminde Aksaray'da yol ve araziler yarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde ve Konya depreminde Aksaray'da yol ve araziler yarıldı - Son Dakika
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