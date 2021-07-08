Niğde ve Sivas CHP İl Başkanları, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Adem, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığı ve işsizliğin arttığını belirtti.

Fakirleşme, yoksullaşma ve geçim sıkıntısının devam edeceğini ileri süren Adem, "Türkiye bu düzene mahkum değil. Bu kötü gidişatı biz değiştireceğiz. Türkiye'nin bütün bu sorunlarından kurtulabilmesinin yolu iktidar değişikliğinden geçiyor. Vatandaşa hesap vermeyi temeline alan demokratik hukuk devletini kurup, kamu kaynaklarını halk yararına kullanacağız." diye konuştu.

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun da partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, elektriğe, doğal gaza, LPG'ye, öğrenci harçlarına, mazot ve gübre fiyatlarına yapılan zamların vatandaşların canını yakar hale geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bütün bu sorunlardan kurtulabilmesinin yolunun iktidar değişikliğinden geçtiğini dile getiren Coşkun, halkın iktidarını kuracaklarını belirterek, erken seçim istediklerini söyledi.