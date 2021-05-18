Çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Niğde ve Sivas'ta çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklamasını ve kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesini sevinçle karşıladı.

Niğde Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncay Özçelik, AA muhabirine, kuraklığın çiftçiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Çiftçinin borçlarının ertelenmesi ve verilecek desteklerin kendilerini rahatlatacağını dile getiren Özçelik, şöyle dedi:

"Şu anda kuraklık çiftçiyi fazlasıyla etkiledi. İnşallah iyi olacak. Cumhurbaşkanımızın daha fazla yapacağı bir şey de yok. Normalde, kent genelinde yaklaşık 200 bin ton civarında buğday rekoltesi oluyor. Ama kuraklıktan dolayı rekoltenin 50 bin ton azalmasını bekliyoruz. Verilecek destekler çiftçiye biraz nefes aldırır. En azından, borçlarının ertelenmesi ve alım fiyatlarının yükselmesi üreticiyi güldürecek."

Aktaş beldesinde yaklaşık 300 dekar alanda hububat üretimi yapan Özgür Mutlu Çamur da hububat fiyatlarının yükselmesinin kendilerine rahat nefes aldıracağını belirterek, "Açıklanan alım fiyatları bizi gerçekten çok rahatlatacak. Alım gücünün yükselmesi nefes almamızı sağlayacak." diye konuştu.