Niğde'ye 2 bin 300 kişilik Merkez Cami yapılacak - Son Dakika

Niğde'de belediye öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle 2 bin 300 kişilik Merkez Cami yapılacağı bildirildi.

Niğde Belediyesi, Niğde Müftülüğü ve Merkez Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği arasında yapılan protokolle cami, Efendibey Mahallesi'nde yıkılan eski İmam Hatip Lisesi'nin olduğu yere yapılacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Müftüsü Osman Ayas ve Niğde Merkez Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Derneği üyeleri, cami yapılacak alanda incelemede bulundu.

Başkan Emrah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtacak tek kubbeli, iki şerefeli, 60 metre yüksekliğinde ve Niğde'ye özgü çift minareli olarak tasarlandığını söyledi.

Caminin 2 katlı kapalı otoparka sahip olacağını aktaran Özdemir, aynı anda 2 bin 300 kişinin ibadet edebileceği şekilde inşa edilecek caminin 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.