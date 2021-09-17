Niğde'ye 20 bin büyükbaş kapasiteli işletme kurulacak

Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanarak tüzel kişilik kazanan Niğde Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk yönetim kurulu toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya yönetim kurulu üyeleri, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, Bor Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Tarım ve Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali İlker Atabay katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, toplantıda bölgenin geleceğiyle ilgili somut kararların alındığını belirtti.

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinin, Bor ilçesinde 4 milyon metrekare alan üzerinde kurulacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bölgede 20 bin büyükbaş besi hayvanı kapasiteli 128 büyükbaş hayvancılık işletmesi kurulması planlanmaktadır. Bölge, Bor ilçe merkezine 8,5, Bor- Altunhisar kara yoluna 3,3, Bor-Zengen kara yoluna ise 5,4 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde açık besi tesisleri, kesimhane, et işleme tesisi, biyogaz tesisi, yem üretim tesisi gibi ana tesislerin yanı sıra sosyal ve idari tesisler, veterinerlik ve ilaç satış hizmet noktaları, market, lokanta, kontrol binası, otopark, tamir atölyesi, kantar, dezenfeksiyon, gübre bertaraf ve atık su arıtma tesisi, tesis giriş-çıkış ve iç yollardan oluşan yardımcı ünitelerin kurulması planlanıyor."

Şimşek, harita, imar, altyapı ve üst yapı proje çalışmalarının devam ettiğini aktararak, bölgenin tam doluluk oranına ulaşmasıyla yılda asgari 9-12 bin ton kırmızı et üretiminin planlandığını ve 600 kişiye istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.