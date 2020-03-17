Niğde'ye kar yağdı - Son Dakika

Niğde'ye kar yağdı
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Niğde'ye kar yağdıNİĞDE'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:53 Kaynak: DHA
Niğde'ye kar yağdı
NİĞDE'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Üreticileri ağaçların don vuracağı korkusu sardı.
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