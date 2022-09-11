NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun (26) acı haberi, Niğde'deki ailesine ulaştı.
Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun babaevinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı. (DHA)
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