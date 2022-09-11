NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

11.09.2022 18:28

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun (26) acı haberi, Niğde'deki ailesine ulaştı.

PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun (26) acı haberi, Niğde'deki ailesine ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun babaevinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

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