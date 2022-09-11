Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun babaevinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı. ( DHA )

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Kaynak: DHA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

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