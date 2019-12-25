Niğde'ye Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu - Son Dakika
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Niğde'ye Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu

6 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan 25/12/2019 tarih ve 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kapatılması ve yerine Spor Bilimleri Fakültesi'nin kurulması kararlaştırıldı.

Niğde'ye Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu, System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanan 25/12/2019 tarih ve 1911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kapatılması ve yerine Spor Bilimleri Fakültesi'nin kurulması kararlaştırıldı.


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, alınan kararın kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, sürekli gelişme hedefinde olan bilimin yanında sporu da geliştirmeyi ve yaymayı kendisine amaç edinmiş bir eğitim kurumudur. Spor Bilimleri Fakültemiz de bu amaca hizmet etme konusunda çok değerli bir konuma sahip olacaktır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, bilimin aydınlığında yeni ufuklara doğru yol almaya ve her anlamda gelişmeye devam edecektir" dedi.


Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitenin 13. fakültesi olan Spor Bilimleri Fakültesi'nin, üniversiteye kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. - NİĞDE

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
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