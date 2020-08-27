Niğde'ye üçüncü OSB kurulacak - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentte üçüncü organize sanayi bölgesinin (OSB) kurulacağını bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kurulacak OSB'nin her açıdan kente değer katacağını belirtti.

Büyükşehir olma yolunda sağlam ve emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"OSB'nin kurulmasıyla merkez Hıdırlık mevkisinde çıkartılan ve Türkiye'nin en kaliteli ve en büyük rezerv alanı olan kalsit madeninin hammadde olarak satılmasının yanında, katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesi, bu hammaddeyi kullanarak imalat yapan sektörlerin burada yatırım yapmalarının önü açılacak. OSB aynı zamanda tarımsal ürünleri işleyerek daha yüksek katma değerli ürünler haline getirebilecek tesisler için uygun yatırım ortamı oluşturacak. Yeni organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla tarım ve maden sektörünün gelişmesinin yanı sıra ekonomik ve teknolojik açıdan da ilimizin kalkınmasına yeni bir ivme kazandıracaktır."

Özdemir, yeni OSB projesini en kısa sürede hayata geçireceklerine işaret ederek, "Seçim döneminde sözünü verdiğimiz 3. organize sanayi bölgesi projemizin müjdesini veriyoruz. Konaklı bölgemizden yükselecek ve şehrimize birçok yönden katkı sağlayacak organize sanayi bölgemizin Bakanlık izinlerini alarak bütün çalışmalarda sona geldik." ifadelerini kullandı.